Рязанцы назвали магазин «Дикси» на Трудовой «помойкой с полчищем тараканов и мошек»
Автор поста назвал магазин «гадюшником» и добавил, что временно замещающий управляющего отказался нести ответственность
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«На столе прямо под уголком потребителя стоят коробки с гнилыми заплесневелыми фруктами. Ползают полчища тараканов и вьются мошки. Информация об управляющем отсутствует», — пожаловался аноним.
Он назвал магазин «гадюшником» и добавил, что временно замещающий управляющего отказался нести ответственность. Автор поста предложил закрыть магазин и наказать виновных, а также призвал посетителей не молчать.