Рязанцы назвали магазин «Дикси» на Трудовой «помойкой с полчищем тараканов и мошек»

Автор поста назвал магазин «гадюшником» и добавил, что временно замещающий управляющего отказался нести ответственность

В группе « Рязань » соцсети «ВКонтакте» в субботу, 18 сентября, появилась анонимная жалоба на магазин «Дикси» на улице Трудовая. Автор поста пишет про то, что в магазине нашел просроченные продукты и не соответствие цен товару.

«На столе прямо под уголком потребителя стоят коробки с гнилыми заплесневелыми фруктами. Ползают полчища тараканов и вьются мошки. Информация об управляющем отсутствует», — пожаловался аноним.

Он назвал магазин «гадюшником» и добавил, что временно замещающий управляющего отказался нести ответственность. Автор поста предложил закрыть магазин и наказать виновных, а также призвал посетителей не молчать.