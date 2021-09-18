РПЦ предложила верующим изучать иностранные языки по Евангелию

Пользоваться лучше стандартной версией Библии, которая вышла в печать в 1952 году, ввиду особенностей перевода

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) посоветовал верующим изучать иностранные языки по Евангелию от Иоанна. Об этом пишет Lenta.ru.

По мнению митрополита, чтение Евангелия на английском или другом иностранном языке позволяет освоить язык. Иларион считает, что его совет особенно подходит людям верующим, которые знают евангельский текст. А пользоваться лучше стандартной версией Библии, которая вышла в печать в 1952 году, ввиду особенностей перевода.

«Это проверенный перевод, свободный от современных тенденций», — пояснил он.