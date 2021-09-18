Медик предположил, с чего осенью начнется новая волна ковида

По его словам, из школ вирус будет циркулировать, а затем входить в семьи. Он добавил, что ситуация ухудшается в связи с окончанием сезона отпусков и отменой удаленки.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил, с чего осенью начнется новая волна ковида. В интервью ТАСС он заявил, что причиной могут стать школьники.

«Школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию», — рассказал Исаев.

По его словам, из школ вирус будет циркулировать, а затем входить в семьи. Он добавил, что ситуация ухудшается в связи с окончанием сезона отпусков и отменой удаленки.