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Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
На фоне пандемии 25 богатейших семей мира увеличили свое состояние на $312 млрд

Журнал Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира. На фоне пандемии 25 семей увеличили свое состояние на $312 млрд.

Лидером рейтинга сстала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в $238,2 млрд.

Второе место в рейтинге заняла семья Марс, владеющая производством M&Ms, Milky Way и Snickers. Их состояние агентство оценивает в $141,9 млрд.

Третьей по размеру капитала в мире стала семья Кох, владеющая Koch Industries — компанией, занимающейся нефтепереработкой. Состояние Кохов достигло $124,4 млрд.

Французская семья Эрме, владеющая домом моды Hermes на четвертом месте с 111,6 млрд долларов.

Пятая — саудовская королевская семья Аль Сауд с 100 млрд долларов.