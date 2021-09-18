Блогер Эдвард Бил выплатил пострадавшим по его вине в ДТП более 11 миллионов

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Блогер изначально предлагал добровольно компенсировать ущерб потерпевшим. Со многими он договорился. Сумма этих компенсаций составила более 11 миллионов. Однако два человека обратились в суд с требованием взыскать с блогера более 3 миллионов.
Напомним, Эдвард Бил 1 апреля 2021 года устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Одну из пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. Позднее она вышла из комы. Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы, его лишили возможности в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства. Каждую из сторон приговор не устроил. Адвокаты Била и прокуратура оспорят решение суда первой инстанции.