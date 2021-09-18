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Блогер Эдвард Бил выплатил пострадавшим по его вине в ДТП более 11 миллионов
Блогер изначально предлагал добровольно компенсировать ущерб потерпевшим. Со многими он договорился. Сумма этих компенсаций составила более 11 миллионов. Однако два человека обратились в суд с требованием взыскать с блогера более 3 миллионов

Как сообщает ТАСС, блогер Эдвард Бил выплатил пострадавшим в столичном ДТП более 11 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник, двое из пострадавших остались недовольны компенсацией.

Блогер изначально предлагал добровольно компенсировать ущерб потерпевшим. Со многими он договорился. Сумма этих компенсаций составила более 11 миллионов. Однако два человека обратились в суд с требованием взыскать с блогера более 3 миллионов.

Напомним, Эдвард Бил 1 апреля 2021 года устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Одну из пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. Позднее она вышла из комы. Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы, его лишили возможности в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства. Каждую из сторон приговор не устроил. Адвокаты Била и прокуратура оспорят решение суда первой инстанции.