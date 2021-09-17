Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трех людей под Воронежем

Мужчину задержали в пятницу, 17 сентября, в Подгоренском районе Воронежской области По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанское.

Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трех людей под Воронежем. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на собственный источник.

Мужчину задержали в пятницу, 17 сентября, в Подгоренском районе Воронежской области. Он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ранен в голову. Сейчас ему оказывается помощь.

По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанское.

Напомним, мужчина напал на отдел полиции в Лисках в четверг, 16 сентября. Позже появилась информация, что он причастен к тройному убийству.