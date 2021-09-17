В Скопинском районе поймали пьяного водителя грузовика

Нарушителя выявили на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе сотрудники госавтоинспекции поймали пьяного водителя грузовика. Подробности в пятницу, 17 сентября, приводит региональное УМВД.

Нарушителя выявили на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Экипаж ДПС остановил грузовик Mercedes-Benz для проверки водителя. Во время разговора выяснилось, что он нетрезв.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством. На него составили административные материалы.