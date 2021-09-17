В Сапожке поймали двух угонщиков автомобиля

Подробности приводит региональное УМВД.

В Сапожке полицейские раскрыли «пьяный» угон автомобиля. Подробности приводит региональное УМВД.

В полицию обратились местные жители и рассказали, что на выезде из поселка стоит «ВАЗ-2112», который мешает движению. Выяснилось, что 30-летний владелец авто не причастен к этому происшествию. На транспортном средства были следы угона — машину заводили без ключа замка зажигания.

Мужчина рассказал, что одна из дверей салона автомобиля сломана и не закрывается несколько дней. Об этом могли знать некоторые местные жители, так как он обсуждал с приятелями ремонт машины.

Оперативники установили, что к угону причастен 19-летний местный житель. Он был знаком с владельцем авто и знал о проблеме. В один из дней он возвращался со своим приятелем с застолья, увидел автомобиль и решил на нем прокатиться. Через некоторое время автомобиль заглох, они бросили его на дороге, а сами скрылись.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.