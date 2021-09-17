В рязанском магазине полиция обнаружила поддельную одежду известных брендов

Полицейские обнаружили в магазине в центре Рязани куртки, толстовки и брюки известных брендов по невысоким ценам и сомнительного качества. После проверки выяснилось, что одежда контрафактная.