В рязанском магазине полиция обнаружила поддельную одежду известных брендов
Полицейские обнаружили в магазине в центре Рязани куртки, толстовки и брюки известных брендов по невысоким ценам и сомнительного качества. После проверки выяснилось, что одежда контрафактная.
В рязанском магазине полиция обнаружила поддельную одежду известных брендов. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает сайт УМВД.
Полицейские обнаружили в магазине в центре Рязани куртки, толстовки и брюки известных брендов по невысоким ценам и сомнительного качества. После проверки выяснилось, что одежда контрафактная.
На индивидуального предпринимателя возбудили административное расследование по части 2 статьи 14.10 КоАП (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). 121 единицу товара изъяли.
Предпринимателю грозит штраф.