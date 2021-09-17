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В рязанском колледже имени Комарова открылись новые мастерские
Колледж получил федеральный грант в размере 61 млн рублей и на эти деньги оборудовал четыре мастерские: «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Охрана окружающей среды».

В рязанском колледже имени Комарова открылись новые мастерские. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил сайт правительства. На открытии губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что реализация национального проекта «Образование» в регионе «успешно трансформируется в реальные результаты». «Это то, о чем всегда говорит наш президент — люди должны почувствовать улучшения от работы нацпроектов уже сегодня. То, что такая задача выполняется в области, свидетельствует о грамотной совместной работе регионального правительства, профильного министерства и учреждений системы образования», — заявил Любимов.

Колледж получил федеральный грант в размере 61 млн рублей и на эти деньги оборудовал четыре мастерские: «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Охрана окружающей среды».

Глава региона отметил, что студенты на оборудованных площадках смогут эффективнее изучать азы профессии, получать актуальные компетенции. «Правительство области, — подчеркнул Николай Любимов, — понимает, как важно создавать в регионе такие образовательные „точки роста“. Поэтому более 33 млн рублей было направлено из областного бюджета в качестве софинансирования, были отремонтированы помещения и закуплено самое современное оборудование».

Образовательные площадки оборудовали интерактивными панелями, цифровыми микроскопами, современными компьютерами, электронными учебно-методическими комплексами, сельхозтехникой. Губернатору продемонстрировали интерактивные тренажеры, ультразвуковые диагностические системы, высокотехнологичное оборудование для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. «Все это позволит осуществлять подготовку кадров на уровне международных стандартов Worldskills, — подчеркнул Николай Любимов. — Мастерские будут задействованы для проведения чемпионатов профмастерства, профессиональных проб для школьников. Это тоже важный вектор в нашей работе, потому что профобразование должно вестись со школьной скамьи».

По словам главы региона, оснащение мастерских в рамках нацпроекта «Образование» в Рязанской области осуществляется уже третий год. За это время оборудовано 24 мастерских в 5 колледжах. Всего до 2024 года планируется создать 75 образовательных площадок.