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В Рязани воду отключили в поселке Божатково
Воды не будет до 18:00.

В Рязани без холодной воды остался поселок Божатково. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил городской «Водоканал».

Воды не будет до 18:00 в следующих домах: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корпус 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15 корпус 2, 15а, 16, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 75б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 корпус 2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 93.

С 10:00 до 13:30 будет организован подвоз воды по адресу Божатково 40.