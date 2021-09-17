В Рязани иномарка сбила 28-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает региональное УМВД.

Авария случилась в четверг, 16 сентября, примерно в 21:15 вблизи дома № 17 по улице Октябрьской. По предварительной информации, 30-летняя рязанка на Suzuki сбила 28-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Рязанец получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.