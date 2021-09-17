В ФСБ рассказали подробности дела бывшего сотрудника рязанской колонии

Об этом РЗН. инфо сообщили в управлении.

В ФСБ рассказали, в чем заключалось общее покровительство, за которое бывший сотрудник рязанской колонии получил взятку в размере 75 500 рублей. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении.

«Покровительство заключалось в необоснованном поощрении заключённых, что дало основания для последующего УДО», — рассказали в ведомстве.

Напомним, следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего сотрудника колонии за получение взятки и двух ранее судимых жителей региона за посредничество и дачу взятки.