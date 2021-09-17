У жителя Милославского района изъяли винтовку и наркотики

38-летний житель села Селезневка на придомовой территории хранил 270 граммов марихуаны и более 800 граммов частей конопли, из которой он изготавливал гашишное масло. В ходе обыска у него также нашли незарегистрированную охотничью винтовку «ТОЗ-8М» и 118 патронов к ней.

У жителя Милославского района изъяли винтовку и наркотики. Об этом сообщает сайт УМВД.

38-летний житель села Селезневка на придомовой территории хранил 270 граммов марихуаны и более 800 граммов конопли, из которой он изготавливал гашишное масло. В ходе обыска у него также нашли незарегистрированную охотничью винтовку «ТОЗ-8М» и 118 патронов к ней.

Мужчину задержали при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром». В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере и незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.