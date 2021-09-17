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Сотрудников рязанской фирмы осудят за долг по налогам в 68 миллионов рублей
С января 2016 года по март 2018 года они оформляли фиктивные сделки о якобы оказанных услугах и поставке материальных ценностей отряда фирм.

В Рязани перед судом предстанут директор и главный бухгалтер одной из коммерческих рязанских организаций. Их обвиняют в неуплате налогов с организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

С января 2016 года по март 2018 года они оформляли фиктивные сделки о якобы оказанных услугах и поставке материальных ценностей отряда фирм. Они вносили заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по указанным сделкам и уклонялись от уплаты НДС. Общий долг составил 68 миллионов рублей.

Оперативники провели комплекс следственных действий и проанализировали большой объем финансово-хозяйственной документации, связанной с деятельностью этой организации.

Преступников задержали. На их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.