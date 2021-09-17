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Рязанские школьники победили в финальном этапе конкурса «АгроНТИ 2021»
Честь региона защищали победители регионального этапа конкурса, который проходил в мае на базе Рязанского агротехнологического университета.

Рязанские школьники приняли участие в финальных соревнованиях Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ 2021». Честь региона защищали победители регионального этапа конкурса, который проходил в мае на базе Рязанского агротехнологического университета.

Участники состязались в пяти номинациях: «АгроБио», «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроМетео» и «АгроКосмос».

Школьники собирали и пилотировали беспилотные летательные аппараты, определяли вредителей сельскохозяйственных растений и методы борьбы с ними, оценивали текущее состояния сельскохозяйственных культур на основе космических снимков и метеорологических данных и многое другое.

В номинации «АгроКосмос» рязанская команда заняла первое место, а в номинации «АгроРоботы» — второе.

Отметим, что «АгроНТИ» включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, позволяющих победителям получить дополнительные баллы при поступлении в вузы по соответствующим направлениям подготовки.