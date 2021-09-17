Рязанцы пожаловались на свалку с надгробиями около Солотчи
В комментариях под видео администрация Рязанского района заинтересовалась координатами свалки.
Рязанцы пожаловались на свалку с надгробиями около Солотчи. Соответствующий ролик опубликовали в четверг, 16 сентября, в соцсетях.
«Вот такие горы мусора можно увидеть около дороги, которая ведет в Солотчу», — отметил автор видео.
В комментариях под видео администрация Рязанского района заинтересовалась координатами свалки.
Автор видео sergey_chihtisov