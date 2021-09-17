Рязанцы пострадали в серьезном ДТП во Владимирской области

Водитель из Рязанской области оказался зажатым в кабине, мужчину пришлось доставать спасателям. Он получил травму головы, а его 32-летняя пассажирка перелом ребра. Их госпитализировали в больницу

Рязанцы пострадали в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает «Хронометр» Владимир.

ДТП произошло в среду, 15 сентября, на 364 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

«Водитель автомобиля „Лада Веста“ 1983 года рождения, житель Рязанской области, при проезде нерегулируемого перекрестка не выполнил требование уступить дорогу, в результате чего совершил столкновение с „Рено Гранд“ под управлением водителя 1964 года рождения, местного жителя», — говорится в сообщении полиции.

Водитель из Рязанской области оказался зажатым в кабине, мужчину пришлось доставать спасателям. Он получил травму головы, а его 32-летняя пассажирка перелом ребра. Их госпитализировали в больницу