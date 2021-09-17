Путин заявил о выделении трех триллионов рублей на поддержку россиян

Деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также на помощь регионам, семьям с детьми, и предпринимателям.

Путин заявил о выделении трех триллионов рублей на поддержку россиян. Об этом сообщает сайт Кремля.

Деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также на помощь регионам, семьям с детьми, и предпринимателям.

Основным инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста глава государства назвал «цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни».