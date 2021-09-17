Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда
По 50 тысяч получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни.
Президент Владимир Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда. Соответствующий документ в пятницу, 17 сентября,
Согласно документу, по 50 тысяч получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни.
Ранее президент попросил уделить особое внимание вопросам получения данных выплат, исключив «волокиту и лишние бумаги».