Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда

По 50 тысяч получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни.