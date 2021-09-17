Появились подробности пожара в Соколовке

Пожар случился в пятницу, 17 сентября, примерно в 15:56 по улице Связи.

МЧС прокомментировало пожар в Соколовке. Информацию РЗН. инфо предоставили в ведомстве.

Пожар случился в пятницу, 17 сентября, примерно в 15:56 по улице Связи. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 16:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники.

Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.

Ранее информация о пожаре появилась в социальных сетях.