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Появились подробности пожара в Соколовке
Пожар случился в пятницу, 17 сентября, примерно в 15:56 по улице Связи.

МЧС прокомментировало пожар в Соколовке. Информацию РЗН. инфо предоставили в ведомстве.

Пожар случился в пятницу, 17 сентября, примерно в 15:56 по улице Связи. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 16:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники.

Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.

Ранее информация о пожаре появилась в социальных сетях.