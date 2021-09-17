Под Рязанью поезд отрезал инвалиду ногу, мужчина скончался

16 сентября в 10.30 на станции Листвянка произошла трагедия. Как сообщили в отделе ГО и ЧС администрации Рязанского района, под колесами поезда погиб мужчина 1952 года рождения.

Под Рязанью поезд отрезал инвалиду ногу, мужчина скончался. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В четверг, 16 сентября, на станции Листвянка инвалид третьей группы 1952 года рождения, чтобы сэкономить время, полез под один из вагонов поезда. Когда мужчина перебирался под вагоном, поезд тронулся.

Прибывшие на место медики зафиксировали смерть пенсионера от обильной кровопотери и болевого шока.