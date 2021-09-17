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Новые правила проезда по платным трассам планируют ввести в 2022 году
Соответствующие проекты уже подготовлены Минтрансом России.

Новые правила проезда по платным дорогам могут вступить весной 2022 года. Соответствующие проекты уже подготовлены Минтрансом России, пишет ТАСС.

В настоящее время они проходят все необходимые регламентные процедуры.

«Проекты нормативных правовых актов в настоящее время проходят необходимые регламентные процедуры. Срок вступления в силу нормативных правовых актов — март 2022 года. Главными изменениями в части использования платной автодороги является функционирование системы взимания платы „свободный поток“ и соответствующий контроль за внесением платы на таких автодорогах», — рассказали в Минтрансе.

Система «свободный поток», связанная со взиманием платы, уже введена на ЦКАДЕ. Благодаря ей поток может двигаться без остановки для оплаты — специальные рамки могут считывать регистрационные знаки или данные с транспондеров.