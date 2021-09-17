На выборах в Рязанской области уже проголосовал каждый восьмой избиратель

Такие данные предоставила избирательная комиссия Рязанской области.

В Рязани на выборах уже проголосовал каждый восьмой избиратель. Такие данные предоставила избирательная комиссия Рязанской области.

С утра в пятницу, 17 сентября, по всей России открылись избирательные участки на выборах депутатов Государственной Думы Р. Ф. .

По данным избирательной комиссии Рязанской области, к 15 часам пятницы число проголосовавших рязанцев составило 12,36% - бюллетени получил каждый восьмой избиратель региона. Явка на 18:00 составила 17,20%.

Ранее сообщалось о визите на избирательный участок в Рязани заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, выпускника воздушно-десантного училища.