На участке в центре Рязани зафиксировали подвоз избирателей

Отмечается, что участке № 1011 на улице Свободы произошло массовое голосование по месту нахождения. «Примерно 25-30 человек, сотрудники РГС — Рязанские Гидротехнические Сооружения. Пришли пешком большой группой вместе с руководителями подразделений. У некоторых регистрация — на соседней улице (приписаны к соседнему УИК). Говорят, что это не все пришли, будет 300 человек, „Это план, вы как хотели то…“ — ответ на вопрос, это все на сегодня или будет другая смена», — говорится в сообщении.

На участке в центре Рязани зафиксировали подвоз избирателей. Соответствующее сообщение в пятницу, 17 сентября, опубликовали на «Карте нарушений на выборах» движения «Голос» (включен Минюстом в список «иностранных агентов»).

Отмечается, что участке № 1011 на улице Свободы произошло массовое голосование по месту нахождения. «Примерно 25-30 человек, сотрудники РГС — Рязанские Гидротехнические Сооружения. Пришли пешком большой группой вместе с руководителями подразделений. У некоторых регистрация — на соседней улице (приписаны к соседнему УИК). Говорят, что это не все пришли, будет 300 человек, „Это план, вы как хотели то…“ — ответ на вопрос, это все на сегодня или будет другая смена», — говорится в сообщении.