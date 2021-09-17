На пожаре в рязанской многоэтажке пострадал человек

Горела однокомнатная квартира.

В Рязани произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС .

Происшествие случилось в девятиэтажке по улице Тимакова в четверг, 16 сентября, примерно в 22:01. Горела однокомнатная квартира. Огонь повредил подоконник на кухне.

Пострадал один человек.

На пожар выезжали две единицы техники и девять человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, 16 сентября также произошел пожар в частном секторе в Шлаковом.