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МТС провела в Рязани семинар для соискателей категории 45+ и граждан с инвалидностью
На мероприятие пришли рязанцы, которые ищут работу. Для тех, кто соблюдает социальные ограничения параллельно велась онлайн трансляция.

9 сентября компания МТС совместно с центром занятости населения в рамках инклюзивного федерального проекта «МТС — компания для всех» провела в Рязани уникальное мероприятие.

Рязань открыла серию образовательных мероприятий в региональных центрах занятости для соискателей категории 45+ и граждан с инвалидностью.

На мероприятие пришли рязанцы, которые ищут работу. Для тех, кто соблюдает социальные ограничения параллельно велась онлайн трансляция.

На семинаре выступили директор филиала компании МТС Рязанской области Александр Ляк, заместитель директора ГКУ ЦЗН Рязани и Рязанской области Игорь Кучин, представитель МТС-Банка Ирина Вишневская, менеджер по персоналу рязанского филиала МТС Ирина Токарева, представитель отдела маркетинговых программ МТС Данила Мазура. Спикеры затронули темы актуальных вакансий и рассказали об основах финансовой грамотности в новых реалиях — как не попасться на удочку мошенников, оптимизировать расходы на связь и другое.

Соискатели, заинтересованные в поиске работы, ознакомились с информацией о вакансиях, задали вопросы непосредственно представителям компании, а также получили знания, необходимые для успешного поиска работы.

В обучающей части семинара спикеры рассказали о том, что такое мобильные технологии, какие тарифы и льготы своим пользователям предлагает МТС, как правильно составить резюме, записать видеорезюме, пройти собеседование, провели практические занятия по языку жестов и невербальному общению.

«МТС — это не только крупнейший работодатель страны, но и компания — для всех, а у каждого поколения есть свои плюсы и сильные стороны, которые обязательно пригодятся в работе», — отметили спикеры.