Любимов проинспектировал избирательные участки

Он также отметил, что в первый день голосования жалоб о нарушениях не поступало.

Губернатор Николай Любимов лично проинспектировал избирательные участки. Об этом в пятницу, 17 сентября, глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

«Лично побывал на избирательных участках в каждом районе Рязани, пообщался с представителями участковых избирательных комиссий, наблюдателями, избирателями, чтобы посмотреть, в каких условиях проходит голосование», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что жалоб ни с одного участка не поступало. Для безопасности местных жителей на каждом УИК соблюдены санитарные нормы.

«Примите ответственное решение и проголосуйте за тех, кому доверяете», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 17 сентября по всей страны стартовали выборы. Они продлятся до 19 сентября.