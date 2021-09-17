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Любимов проинспектировал избирательные участки
Он также отметил, что в первый день голосования жалоб о нарушениях не поступало.

Губернатор Николай Любимов лично проинспектировал избирательные участки. Об этом в пятницу, 17 сентября, глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

«Лично побывал на избирательных участках в каждом районе Рязани, пообщался с представителями участковых избирательных комиссий, наблюдателями, избирателями, чтобы посмотреть, в каких условиях проходит голосование», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что жалоб ни с одного участка не поступало. Для безопасности местных жителей на каждом УИК соблюдены санитарные нормы.

«Примите ответственное решение и проголосуйте за тех, кому доверяете», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 17 сентября по всей страны стартовали выборы. Они продлятся до 19 сентября.