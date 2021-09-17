Чулпан Хаматова поблагодарила маму рязанца Алеши Кузнецова за финансовую помощь

Ирине Кузнецовой прислали благодарственное письмо от фонда «Подари жизнь».

Актриса Чулпан Хаматова от имени фонда «Подари жизнь» поблагодарила маму рязанца Алеши Кузнецова за финансовую помощь. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщило « МК в Рязани ».

Ирине Кузнецовой прислали благодарственное письмо.

«Мы часто слышим спасибо от врачей, от родителей наших подопечных, даже от самих детей. Но мы всегда повторяем: „спасибо“ не нам, а тем, кто помогает фонду! Поэтому мы рады, что у нас появился шанс передать Вам эту благодарность», — говорится в письме.

Напомним, диагноз «нейробластома надпочечника» поставили Алеше Кузнецову в 2018 году. Мальчик перенес операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Ребенка лечили в Москве и Испании. 9 июля 2021 года Алеша скончался. Родители приняли оставшуюся часть средств с лечения мальчика перевести в фонд на спасение других детей.