Чулпан Хаматова поблагодарила маму рязанца Алеши Кузнецова за финансовую помощь

Актриса Чулпан Хаматова от имени фонда «Подари жизнь» поблагодарила маму рязанца Алеши Кузнецова за финансовую помощь. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщило «
Ирине Кузнецовой прислали благодарственное письмо.
«Мы часто слышим спасибо от врачей, от родителей наших подопечных, даже от самих детей. Но мы всегда повторяем: „спасибо“ не нам, а тем, кто помогает фонду! Поэтому мы рады, что у нас появился шанс передать Вам эту благодарность», — говорится в письме.
Напомним, диагноз «нейробластома надпочечника» поставили Алеше Кузнецову в 2018 году. Мальчик перенес операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Ребенка лечили в Москве и Испании. 9 июля 2021 года Алеша скончался. Родители приняли оставшуюся часть средств с лечения мальчика перевести в фонд на спасение других детей.