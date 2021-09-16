Видео: На рязанской трассе насмерть сбили лосенка

На кадрах видно, что от удара животное подбросило вверх. Машина получила механические повреждения.

На рязанской трассе насмерть сбили лосенка. Видео появилось в telegram-канале «Плохие новость 18+" в четверг, 16 сентября.

Автор видео отметил, что лосенок выбежал на трассу в 30 метрах от машины. На кадрах видно, что от удара животное подбросило вверх. Машина получила механические повреждения.

Согласно приказу Минприроды, за сбитого лося предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.