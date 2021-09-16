Верховный суд рассмотрел дело об убийстве двоих рязанцев

Происшествие случилось в декабре 2018 года.

Верховный суд рассмотрел дело о двойном убийстве рязанцев в кассационном порядке. Об этом сообщила пресс-служба рязанского областного суда.

В ночь с 13 на 14 декабря 2018 года Артур Колбенев выпивал со своими знакомыми. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений убил знакомого, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал другого. После случившегося он скрылся, однако злоумышленника установили и задержали.

Кассационную жалобу подал его адвокат. Однако суд оставил решение без изменений. Рязанский областной суд приговорил Колбенева к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на год после.