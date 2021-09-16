В Волгоградской области женщина предстанет перед судом за смерть двухлетней дочери

Трагедия случилась в июле этого года в Калачевском районе.

В Волгоградской области 30-летняя женщина предстанет перед судом за смерть двухлетней дочери. Об этом сообщает « МК в Волгограде ».

Трагедия случилась в июле этого года в Калачевском районе. Тогда женщина в нетрезвом состоянии пришла отдыхать на берег Дона со своими детьми — двухлетней дочерью и шестилетним сыном. Мать усадила детей в надувные круги и, держась за них, отошла на глубину реки. В какой-то момент она оступилась и опрокинула круги. Дети начали тонуть.

Мальчика удалось спасти, а девочка утонула.

Ранее у женщины были еще двое детей, когда она проживала в Иркутской области. Ее лишили родительских прав, и после этого она переехала в Волгоградскую область.

Свою вину подозреваемая полностью признала.

Дело направлено в районный суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит срок до двух лет лишения свободы.