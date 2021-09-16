В Рязани из-за нарушений закрыли доставку суши и роллов

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Рязани выявили нарушения в ресторане общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора .

Из-за нарушений требований, введенных из-за коронавируса, закрыли «Ёбидоёби» по адресу: Рязань, Заводской проезд, дом № 1.

Предприятие закрыли на 6 суток. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.