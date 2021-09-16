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В Михайловском районе произошло смертельное ДТП
Погиб 50-летний житель Воронежской области.

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает региональное УМВД.

Авария случилась в среду, 15 сентября, примерно в 21:45 на 202-м километре автодороги Р22 «Каспий». По предварительной информации, 44-летний мужчина на Opel Vectra создал аварийную ситуацию с грузовиком «ГАЗ Валдай», которым управлял 40-летний житель Волгограда. Последний пытался избежать столкновения, съехал на обочину, но не справился с управлением и столкнулся с Renault Arcana.

Водитель последней иномарки — 50-летний житель Воронежской области погиб на месте ДТП. Двое его пассажиров — 41 года и 32 лет получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.