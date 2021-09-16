В Липецке осудят заключенного из Рязани

В ответ на замечание сотрудника колонии заключенный ударил его кулаком по лицу. Мужчине могут назначить до пяти лет лишения свободы.

В Липецке осудят заключенного из Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

22-летний рязанец отбывал наказание в исправительной колонии Липецкой области за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и насилие в отношении полицейского. В ответ на замечание сотрудника колонии заключенный ударил его кулаком по лицу.

Против рязанца возбудили уголовное дело, которое передали в суд. Мужчина раскаялся и полностью признал вину. Ему могут назначить до пяти лет лишения свободы.