В клепиковском лесу заблудился 81-летний грибник
Ориентировку на поиск опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В Рязанской области пропал 81-летний мужчина. Информацию о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «
Геннадий Трушин проживает в деревне Аносово Клепиковского района. В четверг, 16 сентября, он ушел в лес и не вернулся.
Мужчина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. Предположительно одет в синюю куртку, синюю бейсболку и темно-синие брюки. При себе имеет светлое ведро и пакет из-под сахара.
Волонтеры собирают добровольцев и выезжают на поиск. Всех, кто хочет присоединиться к поиску, просьба позвонить по телефону +7 (800)700-54-52.
Фото «ЛизаАлерт»