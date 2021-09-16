В клепиковском лесу заблудился 81-летний грибник

Ориентировку на поиск опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Рязанской области пропал 81-летний мужчина. Информацию о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Геннадий Трушин проживает в деревне Аносово Клепиковского района. В четверг, 16 сентября, он ушел в лес и не вернулся.

Мужчина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. Предположительно одет в синюю куртку, синюю бейсболку и темно-синие брюки. При себе имеет светлое ведро и пакет из-под сахара.

Волонтеры собирают добровольцев и выезжают на поиск. Всех, кто хочет присоединиться к поиску, просьба позвонить по телефону +7 (800)700-54-52.

Фото «ЛизаАлерт»