В Горроще и Дядькове отключили холодную воду

Об этом сообщили на сайте рязанского «Водоканала».

В Горроще и Дядькове отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте рязанского «Водоканала».

В четверг, 16 сентября, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

1-й Весенний переулок;

2-й Весенний переулок;

улица 3-я Весенняя линия;

улица Весенняя;

улица Грачи, дом №№ 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47, 49, 50 корпус 1;

улица Ленпоселок (Дядьково);

улица Новая (Дядьково).

До 19:00 холодную воду отключат по следующим адресам: