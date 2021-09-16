В Горроще и Дядькове отключили холодную воду
Об этом сообщили на сайте рязанского «Водоканала».
В Горроще и Дядькове отключили холодную воду. Об этом
В четверг, 16 сентября, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- 1-й Весенний переулок;
- 2-й Весенний переулок;
- улица 3-я Весенняя линия;
- улица Весенняя;
- улица Грачи, дом №№ 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47, 49, 50 корпус 1;
- улица Ленпоселок (Дядьково);
- улица Новая (Дядьково).
До 19:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1,1 строение 2, 1-а строение 2 (ЦТП), 1-и (детский сад № 43), 1-к, 1-л, 1-м, 1-н, 2, 3, 3-а (ЦТП), 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
- улица Братиславская, дома №№ 1/ 2, 2 корпус 1, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;
- улица Гоголя, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3-а, 4, 5 (музыкальная школа), 6, 7, 7-а, 8, 9/8, 12, 12/9, 13, 16-а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корпус 1, 26, 29, 31, 32, 33, 33 корпус 1, 34/6, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 36, 37, 39;
- улица Островского, дома №№ 3, 4 (детский сад № 160), 5, 6, 6 корпус 1, 7, 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15, 15-а (детский сад № 12) 16, 16, 17;
- улица Полетаева, дома №№ 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корпус 1, 12, 13 корпус 1, 15, 15 корпус 1, 16, 19 корпус 1, 19/10;
- улица Толстого, дом № 5 (школа № 37);
- улица Черновицкая, дома №№ 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3;
- улица Чернышевского.