У погибшей в ДТП под Пензой рязанской пары остались трое детей

Семья переехала в Чучково из Оренбугрской области четыре года назад.

У погибшей в ДТП под Пензой рязанской пары остались трое детей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В смертельной аварии в Пензенской области погибла пара из Чучкова. В чучковской школе, где учится младший сын, объявили сбор средств для помощи семье.

Сообщается, что семья переехала в Чучково из Оренбургской области четыре года назад.

Напомним, 13 сентября около Кузнецка Datsun on-Do столкнулся с «КамАЗом». В результате погибли пассажиры легковушки.