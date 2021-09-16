Следователи начали проверку после гибели 86-летней жительницы Рязанской области

Пенсионерка пропала 15 сентября.

Следственный комитет организовал проверку после обнаружения трупа 86-летней жительницы села Огородниково Спасского района. Об этом в четверг, 16 сентября, пишет « МК в Рязани ».

Пенсионерка пропала 15 сентября. Как пишет издание, ее тело обнаружили без признаков насильственной смерти в четверг, 16 сентября.

Известно, что женщина страдала деменцией.

Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.