СК подтвердил, что нападавший на отдел полиции под Воронежем убил трех человек

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

СК подтвердил, что нападавший на отдел полиции под Воронежем убил трех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия мужчина убил знакомую семью из-за бытового конфликта. Далее он поехал к отделу полиции Лискинского района Воронежской области и взорвал входную дверь. От взрыва пострадал 26-летний сотрудник полиции — он получил осколочное ранение голени правой ноги.

После этого злоумышленник уехал на автомобиле «Нива» в сторону Острогожска.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, неизвестный напал на отдел полиции в Лисках в четверг, 16 сентября. Позже появилась информация, что он может быть причастен к тройному убийству.