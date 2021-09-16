Рязанец получил 10 лет тюрьмы за убийство знакомого колуном

Суд назначил рязанцу 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и компенсацию морального вреда отцу убитого в размере одного млн рублей.

Рязанец получил 10 лет тюрьмы за убийство знакомого колуном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 14 июля 2021 года в селе Мордово Сараевского района в ходе застолья двое мужчин поссорились из-за женщины. В ходе конфликта 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, ударил своего знакомого по голове металлической частью колуна. От полученных травм мужчина умер на месте. Рецидивиста задержали по горячим следам.

Уголовное дело по статье «Убийство» расследовали за 15 дней.

Суд назначил рязанцу 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и компенсацию морального вреда отцу убитого в размере одного млн рублей.