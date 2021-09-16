Рязанца осудили на шесть лет за убийство брата

1 января 2021 года в Рыбном между двумя пьяными братьями возник конфликт. Младший брат несколько раз ударил старшего по голове кулаком и обухом топора. От полученных травм мужчина скончался.

Рязанца осудили на шесть лет за убийство брата. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

1 января 2021 года в Рыбном между двумя пьяными братьями возник конфликт. Младший брат несколько раз ударил старшего по голове кулаком и обухом топора. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.