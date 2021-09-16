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Россиянам разрешили строить несколько домов на участках
Поводом для разъяснений послужило обращение в суд жительницы Рязанской области.

Россиянам разрешили строить несколько домов на участках. Об этом пишет «Российская газета».

Второй кассационный суд общей юрисдикции указал, что чиновники не имеют права запрещать россиянам строить несколько домов на своем участке. При этом при возведении домов должны соблюдаться градостроительные и другие правовые нормы.

Поводом для разъяснений послужило обращение в суд жительницы Рязанской области.

Женщина рассказала, что местные власти запретили ей строить новый дом на своем участке, так как на нем уже имелось жилое помещение площадью 26 квадратных метров. По логике властей женщина должна была сначала снести старый дом, а затем строить новый. Рязанка обратилась в суд.

Судьи не нашли закона, который запрещает строительство второго и последующих домов на участке. Чиновники с решением суда не согласились и обратились в кассационный суд. Он также поддержал жительницу Рязани.