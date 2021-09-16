Россиян предупредили о еще большем похолодании

Такое заявление сделал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

В Европейской части России начались заморозки, присущие второй половине зимы. Такое заявление сделал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, пишет URA.RU .

По его словам, в дальнейшем холода будут только усиливаться.

«Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается», — объяснил синоптик.

Шувалов объяснил причину такого сильного похолодания. По его словам, всему виной антициклон над Шпицбергеном. Там происходит очень холодный полярный процесс, который обычно встречается во второй половине зимы.