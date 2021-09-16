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Российских автомобилистов предупредили о новых санкциях
Об этом пишет портал Autonews.

Российских автомобилистов предупредили о новых санкциях. Об этом в четверг, 16 сентября, пишет портал Autonews.

Жесткие санкции теперь действуют на автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Ранее автомобилистам за такое нарушение грозил лишь штраф в 500 рублей, теперь инспекторы ГИБДД выдают предписание о снятии шторок в указанный срок или заставляют их снимать на месте.

Об этой мере заговорили еще весной. Причиной введения таких санкций стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Инспекторы могут ссылаться на техрегламент Таможенного союза и ПДД, в котором говорится, что сторонних предметов на передних стеклах быть не должно — они ограничивают обзор водителя.