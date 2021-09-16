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«Почта России» примет на работу участников конкурсов «Абилимпикс»
Компания также готова организовать стажировки и разработать образовательные программы для людей с инвалидностью.

«Почта России» трудоустроит участников конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Компания также готова организовать стажировки и разработать образовательные программы для людей с инвалидностью.

Уже в следующем году «Почта России» введет в чемпионаты «Абилимпикс» соревнования по нескольким наиболее распространенным в компании массовым специальностям. Их участники смогут пройти стажировку и устроиться на работу в компании.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, которое зародилось в Японии и развивается в мире с 1971 года. В России оно появилось лишь в 2014 году. За шесть лет в стране проведено 414 региональных чемпионатов, а в конкурсах приняло участие около 40000 школьников, студентов и специалистов в возрасте от 14 до 65 лет из 85 субъектов Российской Федерации. В 2020 году соревнования проводились по 111 специальностям в сферах ИТ-технологий, питания, промышленности, услуг, творчества, медицины, образования, экономики и финансов — это наиболее востребованные профессии в субъектах Российской Федерации для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

В почтовых отделениях Рязанской области работает более 50 сотрудников с инвалидностью. Компания адаптирует свои отделения для инвалидов и маломобильных граждан. С 2016 года в Рязанской области «Почта России» сделала доступными для клиентов с инвалидностью свыше 120 отделений.