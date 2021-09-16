На ремонт автодороги в Милославском районе потратили более 45 миллионов рублей

Речь идет об автодороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Ремонт велся с марта по август в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На ремонт автодороги в Милославском районе потратили более 45 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Николая Любимова в муниципалитет, сообщил сайт облправительства.

Речь идет об автодороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Ремонт велся с марта по август в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава региона проинспектировал результаты ремонта и совместно с руководством района осмотрел участок автодороги протяженностью четыре километра, расположенный при въезде в районный центр. Там отремонтировали дорожное покрытие, водопропускную систему, а также рабочие выполнили укрепление обочин, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

По словам главы местной администрации Михаила Ромодина, во время ремонта использовались современные технологии. Кроме того, большое внимание уделялось общественному контролю за реализацией проектов и соблюдению гарантийных обязательств подрядчика.

Губернатор Николай Любимов дал поручение главе муниципалитета совместно с минтрансом области проработать вопрос о включении оставшегося участка этой дороги, соединяющей поселок Милославское и Скопин, внести в план ремонта автодорог следующего года.

«Таким образом, автодорога от поселка Милославское до Скопина будет полностью приведена в порядок, и жители района смогут комфортно по ней передвигаться. Ремонт автодорог в регионе остается в приоритете нашей работы, поскольку этот вопрос существенно влияет на качество жизни людей», — отметил губернатор.