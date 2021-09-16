\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
11°
ЦБ USD 72.43 -0.42 17/09
ЦБ EUR 85.36 -0.71 17/09
Нал. USD 72.11 / 73.40 10:28
Нал. EUR 85.10 / 85.90 10:28
Новости
Публикации
Вопросы по онкологии: отвечает врач
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
3 часа назад
291
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
6 656
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
6 682
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
6 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На ремонт автодороги в Милославском районе потратили более 45 миллионов рублей
Речь идет об автодороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Ремонт велся с марта по август в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На ремонт автодороги в Милославском районе потратили более 45 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Николая Любимова в муниципалитет, сообщил сайт облправительства.

Речь идет об автодороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Ремонт велся с марта по август в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава региона проинспектировал результаты ремонта и совместно с руководством района осмотрел участок автодороги протяженностью четыре километра, расположенный при въезде в районный центр. Там отремонтировали дорожное покрытие, водопропускную систему, а также рабочие выполнили укрепление обочин, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

По словам главы местной администрации Михаила Ромодина, во время ремонта использовались современные технологии. Кроме того, большое внимание уделялось общественному контролю за реализацией проектов и соблюдению гарантийных обязательств подрядчика.

Губернатор Николай Любимов дал поручение главе муниципалитета совместно с минтрансом области проработать вопрос о включении оставшегося участка этой дороги, соединяющей поселок Милославское и Скопин, внести в план ремонта автодорог следующего года.

«Таким образом, автодорога от поселка Милославское до Скопина будет полностью приведена в порядок, и жители района смогут комфортно по ней передвигаться. Ремонт автодорог в регионе остается в приоритете нашей работы, поскольку этот вопрос существенно влияет на качество жизни людей», — отметил губернатор.