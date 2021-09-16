Мошенник обманул рязанца на 400 тысяч рублей

Злоумышленник обманул 37-летнего рязанца через сайт бесплатных объявлений Avito.

Мошенник обманул рязанца на 400 тысяч рублей. Информация об этом в четверг, 16 сентября, появилась на портале Ugra-news.ru .

Злоумышленник обманул 37-летнего рязанца через сайт бесплатных объявлений Avito. Там потерпевший увидел объявление о продаже станка для гибочных работ Amada HF-50. После недолгой переписки «продавец» попросил перевести предоплату. Тогда рязанец взял кредит и перечислил 400 тысяч рублей на номер мошенника. После этого связь оборвалась.

Рязанец обратился в дежурную часть Ханты-Мансийска. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.