А что в кино? «Дюна», «Узники страны призраков» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Главной премьерой этой недели является фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева — киноадаптация культового романа Фрэнка Герберта.

Фантастический триллер «Узники страны призраков» режиссера Сион Соно с Николасом Кейджом в главной роли рассказывает о мире далекого будущего в мрачных неонуарных тонах.

Французский фильм «Холостяк на свадьбе» рассказывает о мизантропе Адриане, которого родственники просят подготовить торжественный тост к свадьбе сестры, несмотря на то, что он ненавидит свадебные торжества.

Бельгийский мультфильм «Литл Гром» рассказывает о неуловимом мустанге, которого никто не смог поймать.

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Фото horrorzone.ru