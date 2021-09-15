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В Спасском районе дома у москвича полицейские нашли наркотики
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Спасском районе дома у москвича полицейские нашли наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний мужчина раньше проживал в Москве, но недавно переехал на постоянное место жительства в Рязанскую область. Полицейские получили информацию, что он может хранить дома наркотики.

При обыске оперативники нашли у мужчины контейнеры с 168 граммами марихуаны, 50 марок, пропитанных раствором диэтиламида d-лизергиновой кислоты (ЛСД), а также сверток с 0,5 грамма амфетамина.

Выяснилось, что коноплю мужчина выращивал на огороде в теплице. Там полицейские нашли два куста растения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.